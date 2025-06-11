الولايات المتحدة
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"رهن موافقة الطرفين".. ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن الرسوم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المُصدّرة بين البلدين.
"رهن موافقة الطرفين".. ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن الرسوم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، يونيو/حزيران 2019. / Reuters
11 يونيو 2025

وأوضح ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق يقضي بفرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 55% على السلع الصينية وبكين بنسبة 10% على السلع الأمريكية.

وأضاف ترمب أن الاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولفت إلى أن الصين ستزود بموجب الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية بالمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترمب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتها الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

وعلى خلفية هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين بجنيف في 10 و11 مايو/أيار الفائت، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً لـ90 يوماً، بدءاً من 14 مايو/أيار، بحيث تُخفّض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30%، وتُخفّض الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 10%.

مصدر:TRT ARABI
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