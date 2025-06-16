الهجمات على إيران
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أردوغان يؤكد لبزشكيان استعداد تركيا للعب دور لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران والعودة إلى المفاوضات
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان تناول الصراع القائم بين إسرائيل وإيران إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.
أردوغان يؤكد لبزشكيان استعداد تركيا للعب دور لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران والعودة إلى المفاوضات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني مسعود بزشكيَان / AA
16 يونيو 2025

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أنه أجرى سلسلة اتصالات مع قادة عدد من الدول بشأن التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس التركي لنظيره الإيراني عن استعداد أنقرة للعب دور لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني فوراً والعودة إلى المفاوضات النووية.

كما شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً التزام تركيا هذا الهدف.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً واسعاً على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة.

وتعتبر تل أبيب وطهران العدو الألد بعضهما لبعض، ويُعَدّ عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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