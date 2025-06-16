وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أنه أجرى سلسلة اتصالات مع قادة عدد من الدول بشأن التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس التركي لنظيره الإيراني عن استعداد أنقرة للعب دور لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني فوراً والعودة إلى المفاوضات النووية.

كما شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً التزام تركيا هذا الهدف.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً واسعاً على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة.

وتعتبر تل أبيب وطهران العدو الألد بعضهما لبعض، ويُعَدّ عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.