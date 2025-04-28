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انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا
شهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي، اليوم الاثنين، شمل عاصمتَي البلدين، وأجزاء من فرنسا، وأدى إلى إظلام عديد من المؤسسات بينها التلفزيون والبرلمان الإسباني ومحطات المترو.
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا
إغلاق المترو أثناء انقطاع التيار الكهربائي العاصمة الإسبانية مدريد / Reuters
28 أبريل 2025

وقالت شركة "ريد إليكتريكا" الإسبانية لتوليد الكهرباء إن شبه الجزيرة الإيبيرية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، موضحة أن الحادث قيد التقييم ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

ويُذكر أن من النادر حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة.

ويبلغ عدد سكان إسبانيا والبرتغال معا أكثر من 50 مليون نسمة. ولم يتضح فوراً عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (أر تي في إي) إن انقطاعاً واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد نحو الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد أشخاص في مجموعات على تطبيق “واتساب” للتواصل الاجتماعي بخاصة بالأحياء في برشلونة والمدن والبلدات المجاورة أيضا بحدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمالي وجنوبي البلاد.

وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية، إي-ريديس، إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ"مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"، وفقاً لصحيفة إكسبريسو المحلية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للشركة بأنها اضطرت إلى قطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة. كما أوضحت “إي-ريديس” أن أجزاء من فرنسا تضررت أيضاً نتيجة انقطاع الكهرباء.

مصدر:TRT Arabi
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