وقالت شركة "ريد إليكتريكا" الإسبانية لتوليد الكهرباء إن شبه الجزيرة الإيبيرية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، موضحة أن الحادث قيد التقييم ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

ويُذكر أن من النادر حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة.

ويبلغ عدد سكان إسبانيا والبرتغال معا أكثر من 50 مليون نسمة. ولم يتضح فوراً عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (أر تي في إي) إن انقطاعاً واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد نحو الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد أشخاص في مجموعات على تطبيق “واتساب” للتواصل الاجتماعي بخاصة بالأحياء في برشلونة والمدن والبلدات المجاورة أيضا بحدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمالي وجنوبي البلاد.

وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية، إي-ريديس، إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ"مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"، وفقاً لصحيفة إكسبريسو المحلية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للشركة بأنها اضطرت إلى قطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة. كما أوضحت “إي-ريديس” أن أجزاء من فرنسا تضررت أيضاً نتيجة انقطاع الكهرباء.