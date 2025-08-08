وقال ترمب في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، إن "أرمينيا وأذربيجان ملتزمتان وقف الأعمال العدائية واستئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية واحترام سلامة أراضي كل منهما".
وأكد أن الإعلان المشترك يمثل فرصة للسلام مهمة للمنطقة، وذكر أن واشنطن سترفع العقوبات عن أذربيجان في مجال الدفاع، “وهذا القرار مهم جداً لباكو".
"يوم تاريخي جديد"
بدوره قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن الإعلان المشترك الذي وقَّعته بلاده مع أرمينيا سيخلق فرصاً رائعة ليس للبلدين فحسب بل لبلدان كثيرة في منطقة القوقاز.
ولفت علييف في المؤتمر الصحفي المشترك، إلى أن الإعلان المشترك الموقَّع اليوم سينشئ خطوط ارتباط جديدة، ويوفر فرصاً عديدة للاستثمار والازدهار والاستقرار لعديد من الدول.
وقال: "إنه يوم تاريخي نرسي فيه دعائم السلام في القوقاز، وهذا سيخلق فرصاً هائلة ليس لنا فحسب بل للمنطقة أيضاً".
“نقطة تحول مهمة”
أما رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، فقال إن الإعلان المشترك الموقَّع مع أذربيجان يمثل نقطة تحول مهمة لكتابة تاريخ جديد بين البلدين.
وأوضح باشينيان أن الإعلان المشترك سيمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين البلدين ويبشر بعهد جديد قائم على الاحترام الكامل للسيادة والسلامة الإقليمية المتبادلة.
وذكر باشينيان أن توقيع الرئيس ترمب، شخصياً على الإعلان يعزز الثقة والاطمئنان ببدء حقبة من السلام والازدهار والأمن والتعاون الاقتصادي في جنوب القوقاز.
وأشار إلى أن الإعلان المشترك سيشجع على استثمارات البنية التحتية ويعزز الروابط الإقليمية والدور القيادي للولايات المتحدة في حل النزاعات.
والخميس، أعلن ترمب أن علييف وباشينيان سيوقعان "اتفاقية سلام" في البيت الأبيض.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.
وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.
كما تطالب بحل "مجموعة مينسك"، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.
وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.
ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.