وقال ترمب في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، إن "أرمينيا وأذربيجان ملتزمتان وقف الأعمال العدائية واستئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية واحترام سلامة أراضي كل منهما".

وأكد أن الإعلان المشترك يمثل فرصة للسلام مهمة للمنطقة، وذكر أن واشنطن سترفع العقوبات عن أذربيجان في مجال الدفاع، “وهذا القرار مهم جداً لباكو".

"يوم تاريخي جديد"

بدوره قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن الإعلان المشترك الذي وقَّعته بلاده مع أرمينيا سيخلق فرصاً رائعة ليس للبلدين فحسب بل لبلدان كثيرة في منطقة القوقاز.

ولفت علييف في المؤتمر الصحفي المشترك، إلى أن الإعلان المشترك الموقَّع اليوم سينشئ خطوط ارتباط جديدة، ويوفر فرصاً عديدة للاستثمار والازدهار والاستقرار لعديد من الدول.

وقال: "إنه يوم تاريخي نرسي فيه دعائم السلام في القوقاز، وهذا سيخلق فرصاً هائلة ليس لنا فحسب بل للمنطقة أيضاً".

“نقطة تحول مهمة”

أما رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، فقال إن الإعلان المشترك الموقَّع مع أذربيجان يمثل نقطة تحول مهمة لكتابة تاريخ جديد بين البلدين.

وأوضح باشينيان أن الإعلان المشترك سيمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين البلدين ويبشر بعهد جديد قائم على الاحترام الكامل للسيادة والسلامة الإقليمية المتبادلة.