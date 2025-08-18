سياسة
روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا "الحريق الغامض" في مصنع ريازان إلى 25 قتيلاً و158 جريحاً
قالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان الثلاثاء إن عدد قتلى الانفجار الغامض الذي وقع الأسبوع الماضي في مصنع بمنطقة ريازان الروسية ارتفع إلى 25 قتيلا على الأقل، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 158.
رجال الطوارئ روس يتفقدون الدمار الذي خلفه الانفجار في مصنع بمنطقة ريازان شرق جنوبي العاصمة موسكو / REUTERS
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت خدمات الطوارئ في منطقة ريازان الروسية، أن عدد قتلى "الانفجار الغامض" الذي وقع الأسبوع الماضي في منشأة إنتاج بالمنطقة التي تقع شرق جنوبي العاصمة موسكو، ارتفع إلى 20 شخصاً على الأقل، بينما بلغ عدد المصابين 134.

وصرح بافل مالكوف، حاكم المنطقة الواقعة جنوب شرقي موسكو، يوم الجمعة، أن الحادث ناجم عن حريق اندلع داخل ورشة عمل بالمصنع.

ولم تحدد التقارير الإعلامية الروسية حتى الآن سبب الحريق أو طبيعة المواد المنتجة في المصنع. كما اقتصرت التصريحات الرسمية الروسية على جهود البحث عن المصابين وتقديم العلاج لهم.

وأعلنت خدمة الطوارئ المحلية عبر قناة تليغرام أن 20 شخصاً لقوا حتفهم حتى 18 أغسطس/آب، مشيرة إلى أن 31 من المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات ريازان وموسكو، في حين يعالج 103 آخرون في عيادات خارجية.

وتُعد الانفجارات والحرائق العرضية شائعة نسبياً في روسيا، إذ يعود تاريخ معظم البنية التحتية إلى الحقبة السوفيتية وكثيراً ما تُتجاهل معايير السلامة.

