وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت خدمات الطوارئ في منطقة ريازان الروسية، أن عدد قتلى "الانفجار الغامض" الذي وقع الأسبوع الماضي في منشأة إنتاج بالمنطقة التي تقع شرق جنوبي العاصمة موسكو، ارتفع إلى 20 شخصاً على الأقل، بينما بلغ عدد المصابين 134.

وصرح بافل مالكوف، حاكم المنطقة الواقعة جنوب شرقي موسكو، يوم الجمعة، أن الحادث ناجم عن حريق اندلع داخل ورشة عمل بالمصنع.

ولم تحدد التقارير الإعلامية الروسية حتى الآن سبب الحريق أو طبيعة المواد المنتجة في المصنع. كما اقتصرت التصريحات الرسمية الروسية على جهود البحث عن المصابين وتقديم العلاج لهم.