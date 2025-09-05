سياسة
1 دقيقة قراءة
أول منتخب إفريقي والثاني عربياً.. المغرب يفوز على النيجر ويتأهل مبكراً لمونديال 2026
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب على منتخب النيجر بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في العاصمة الرباط، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهِّلة للمونديال.
أول منتخب إفريقي والثاني عربياً.. المغرب يفوز على النيجر ويتأهل مبكراً لمونديال 2026
المنتخب المغربي يفوز على النيجر بخماسية نظيفة ويتأهل مبكراً لمونديال 2026 / AFP
5 سبتمبر 2025

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الإفريقية وثاني المنتخبات العربية بعد الأردن المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا العام القادم.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما إسماعيل صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلاً النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبد اللطيف جومي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 51 وحمزة إيكمان في الدقيقة 69 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الست التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ست نقاط في المركز الرابع.

اختيارات المحرر

ولم يعد بإمكان أيٍّ من منتخبات هذه المجموعة إزاحة المنتخب المغربي عن الصدارة، خصوصاً بعدما تعادل المنتخب التنزاني مع المنتخب الكونغولي 1-1 في وقت سابق من يوم أمس الجمعة.

ويوجد المنتخب التنزاني في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما يوجد المنتخب الكونغولي في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

وتأهلت منتخبات أمريكا والمكسيك وكندا للمونديال بصفتها منتخبات الدول المنظمة، كما تأهلت منتخبات اليابان وإيران والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروغواي وكولومبيا وباراغواي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us