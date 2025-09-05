وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الإفريقية وثاني المنتخبات العربية بعد الأردن المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا العام القادم.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما إسماعيل صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلاً النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبد اللطيف جومي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 51 وحمزة إيكمان في الدقيقة 69 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الست التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ست نقاط في المركز الرابع.