وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الإفريقية وثاني المنتخبات العربية بعد الأردن المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا العام القادم.
وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما إسماعيل صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلاً النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبد اللطيف جومي في الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 51 وحمزة إيكمان في الدقيقة 69 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الست التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ست نقاط في المركز الرابع.
ولم يعد بإمكان أيٍّ من منتخبات هذه المجموعة إزاحة المنتخب المغربي عن الصدارة، خصوصاً بعدما تعادل المنتخب التنزاني مع المنتخب الكونغولي 1-1 في وقت سابق من يوم أمس الجمعة.
ويوجد المنتخب التنزاني في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما يوجد المنتخب الكونغولي في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.
وتأهلت منتخبات أمريكا والمكسيك وكندا للمونديال بصفتها منتخبات الدول المنظمة، كما تأهلت منتخبات اليابان وإيران والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروغواي وكولومبيا وباراغواي.