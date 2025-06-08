وتركز الاستفتاءات بشكل رئيسي على قانون العمل، وتشمل محاورها تعزيز الحماية ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، وتحميل أصحاب العمل المسؤولية في حوادث مكان العمل.

أما الاستفتاء الخامس فيتعلق بتسريع منح الجنسية الإيطالية للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمكنهم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الإقامة بدلاً من عشر سنوات حالياً.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينيتش)، ومن المتوقع إعلان النتائج بعد إغلاق المراكز غداً الاثنين عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويحق لأكثر من 51 مليون ناخب المشاركة في التصويت، لكن النتائج ستكون ملزمة فقط في حال تجاوزت نسبة المشاركة 50% من الناخبين المؤهلين، مع العلم أن عديداً من الاستفتاءات السابقة في إيطاليا فشلت بسبب تدني نسب المشاركة.

وتأتي هذه الاستفتاءات استجابة لمبادرات النقابات العمالية واليسار المعارض، فيما ينصح الائتلاف اليميني الحاكم في روما، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أنصاره بعدم المشاركة.

وتقود ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، ائتلافاً من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة منذ أواخر 2022.