Israel planlægger at annektere 82 procent af den besatte Vestbred for at forhindre oprettelsen af en palæstinensisk stat, udtalte den højreekstreme finansminister Bezalel Smotrich onsdag.

”Israelsk suverænitet skal udvides med 82 procent af området”, sagde Smotrich, leder af det højreekstreme parti “Religiøs Zionisme”, på en pressekonference i Jerusalem.

”Det er tid til at gøre Judæa og Samaria (Vestbredden) fuldt israelsk og én gang for alle afvise idéen om at dele vores lille land”, tilføjede han.

Den ekstremistiske minister sagde, at palæstinensernes anliggender indledningsvist vil blive administreret af Det Palæstinensiske Selvstyre (PA), som senere skal erstattes af det, han kaldte ”regionale civile styringsalternativer.”

Smotrich understregede, at hovedprincippet bag annekteringen er ”mest muligt land med færrest mulige arabere”.

”Der vil aldrig, og kan aldrig, opstå en palæstinensisk stat på vores jord”, erklærede han. ”Hvis Det Palæstinensiske Selvstyre vover at rejse sig og forsøge at skade os, vil vi knuse dem, præcis som vi gør med Hamas”.