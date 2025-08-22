Nigeria authorities don remove almost 59 million bad things wey dey online and dem close more than 13.5 million social media accounts because dem violate internet rules for di kontri. Na new compliance report show us dis data.
Dis report wey dem call 2024 Code of Practice Compliance Report, na Nigerian Communications Commission (NCC), National Information Technology Development Agency (NITDA), and National Broadcasting Commission (NBC) join release am.
Di report dey check how big tech companies dey handle bad online content for Nigeria.
For di report, dem remove 58,909,112 bad content from platforms like TikTok, Facebook, Instagram, X (wey be former Twitter), Google, and Microsoft. Dem also close 13,597,057 user accounts because dem break platform rules and Nigeria Code of Practice.
Goment say dem get 754,629 complaints from users, and dem return 420,439 contents wey dem don remove before after users appeal.
Hadiza Umar, wey be Director of Corporate Communications for NITDA, tok for Abuja wey be Nigeria capital say she dey commend tech companies wey follow di 2024 Code of Practice. Di code say big platforms must register for Nigeria, obey tax laws, and follow laws.