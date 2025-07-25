Правительства Великобритании и Австралии заключили новое соглашение сроком на 50 лет в рамках оборонного альянса AUKUS. Речь идет о совместном строительстве ударных атомных подводных лодок класса SSN-Aukus.

По оценке британских властей, новый договор позволит увеличить экспортный потенциал между двумя странами до £20 млрд (примерно $27,1 млрд) в ближайшие 25 лет. Также ожидается создание более 7 тыс. рабочих мест.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал соглашение историческим.

«Этот договор подтверждает наши обязательства в рамках AUKUS на следующие полвека. Мы обеспечим высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места для десятков тысяч людей как в Великобритании, так и в Австралии», — заявил он.

Глава британского МИД Дэвид Лэмми добавил, что договор «защищает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» и способствует укреплению национальной безопасности и стабильности.

Согласно условиям соглашения, атомные подлодки SSN-Aukus должны поступить на вооружение Королевского флота Великобритании в конце 2030-х годов. Их будут использовать оба флота — британский и австралийский. Основные инвестиции в создание рабочих мест направят на судоверфи в Дерби и Барроу-ин-Фернесс.

Ранее в июне Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть соглашение по AUKUS. Вашингтон проверяет его на соответствие принципу «Америка прежде всего». Издание отмечало, что инициатором AUKUS выступал бывший президент США Джо Байден.

Против пересмотра условий альянса выступили демократы, заявив, что выход США из трехстороннего партнерства «еще больше подорвет репутацию Америки».

Оборонный альянс AUKUS объединяет Австралию, Великобританию и США. Он был создан в сентябре 2021 года и, по мнению аналитиков, направлен на сдерживание Китая в Южно-Китайском море.