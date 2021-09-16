Австралия выходит из соглашения на закупку подводных лодок с французской Naval Group и разрывает рекордный оборонный контракт с Парижем.

«Как премьер-министр, я должен принимать решения в интересах национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же. И я знаю, что в конечном итоге это решение будет понято», – цитирует австралийская служба новостей 9News премьер-министра страны Скотта Моррисона.

При этом он заявил, что Австралия планирует строить атомные подводные лодки теперь в рамках созданного нового альянса AUKUS в сотрудничестве с США и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы.

Премьер-министр отметил, что Франция остается партнером Австралии, и выразил надежду, что две страны смогут преодолеть последствия «трудного и разочаровывающего» решения.

Скотт Моррисон также пояснил, что уже проинформировал руководство французской Naval Group и президента Франции Эммануэля Макрона о решении выйти из проекта.

По словам главы правительства, когда Австралия договаривалась с Naval Group, у нее не было возможности построить и эксплуатировать подводную лодку с атомным двигателем. Сейчас же ситуация в Тихоокеанском регионе изменилась и относительно благоприятная среда безопасности осталась позади. Наличие атомных подлодок превратилось в стратегическую необходимость, подчеркнул он.

Премьер-министр заверил, что страна не стремиться заполучить ядерное оружие, речь идет лишь об использовании атомных реакторов.

В Париже в свою очередь назвали «ударом в спину» принятое Канберрой решение. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что доверие с этой страной подорвано.

О создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS объявили накануне президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии и Великобритании Скотт Моррисон и Борис Джонсон.

В опубликованном совместном заявлении для СМИ указывается, что AUKUS поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки.

Австралия в 2017 году объявила о контракте с французской судостроительной компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд), этот контракт стал бы самым дорогим в истории страны.