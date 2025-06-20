Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщило Управление коммуникаций. Переговоры прошли в рамках усилий по нормализации двусторонних отношений и продвижению диалога на Южном Кавказе.

Стороны обсудили текущие контакты между Турцией и Арменией, а также перспективы дальнейших шагов в рамках процесса нормализации. Особое внимание было уделено соглашениям, достигнутым в ходе мирных переговоров между Баку и Ереваном. Эрдоган подтвердил, что Анкара продолжит поддерживать инициативы по развитию региона на принципах взаимной выгоды.

Президент также отметил, что Турция использует все дипломатические каналы для укрепления стабильности в регионе. Он указал на угрозы, возникшие в результате ударов Израиля по Ирану, и подчеркнул важность усилий по снижению напряженности.

Президент Эрдоган сообщил, что продолжает тесные консультации с региональными лидерами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Визит Пашиняна стал важным шагом в процессе диалога, который Анкара стремится развивать на фоне растущих вызовов безопасности, отмечают в Управлении коммуникаций.