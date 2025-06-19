Израильские военные во четверг сначала заявили об ударах по иранской АЭС «Бушер», где работают российские специалисты, но затем назвали это заявление ошибкой, передает Reuters.

Представитель израильской армии первоначально сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе. Однако позже израильский военный официальный представитель заявил, что «это была ошибка» говорить о том, что Израиль ударил по ядерному объекту «Бушер».

Россия выразила серьезную обеспокоенность безопасностью ядерного объекта. «Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющимися объектами проверочной деятельности МАГАТЭ, особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин накануне подтвердил наличие договоренности с Израилем о безопасности российских работников. «И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность», — сообщил он, отметив, что на площадке находятся свыше 200 российских специалистов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске катастрофы. «Идет штатная работа на блоке номер один, идет работа по возведению блоков. Но мы находимся буквально в нескольких шагах от чрезвычайной ситуации», — заявил он, добавив, что удар по АЭС может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем.

«Росатом» уже частично эвакуировал персонал, находившийся в командировке, и не исключает дальнейшую эвакуацию, в первую очередь женщин и детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил существование договоренностей с Израилем: «Только вчера [президент России Владимир] Путин упоминал, что с Израилем есть понимание, что специалисты, которые работают в Бушере, будут в безопасности».