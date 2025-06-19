ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
Израильская армия сначала заявила об атаке на «Бушер», а затем назвал это «ошибкой». Москва требует прекратить удары
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
АЭС «Бушер» / Reuters
19 июня 2025 г.

Израильские военные во четверг сначала заявили об ударах по иранской АЭС «Бушер», где работают российские специалисты, но затем назвали это заявление ошибкой, передает Reuters.

Представитель израильской армии первоначально сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе. Однако позже израильский военный официальный представитель заявил, что «это была ошибка» говорить о том, что Израиль ударил по ядерному объекту «Бушер».

Россия выразила серьезную обеспокоенность безопасностью ядерного объекта. «Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющимися объектами проверочной деятельности МАГАТЭ, особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин накануне подтвердил наличие договоренности с Израилем о безопасности российских работников. «И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность», — сообщил он, отметив, что на площадке находятся свыше 200 российских специалистов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске катастрофы. «Идет штатная работа на блоке номер один, идет работа по возведению блоков. Но мы находимся буквально в нескольких шагах от чрезвычайной ситуации», — заявил он, добавив, что удар по АЭС может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем.

«Росатом» уже частично эвакуировал персонал, находившийся в командировке, и не исключает дальнейшую эвакуацию, в первую очередь женщин и детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил существование договоренностей с Израилем: «Только вчера [президент России Владимир] Путин упоминал, что с Израилем есть понимание, что специалисты, которые работают в Бушере, будут в безопасности».

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