За несколько месяцев до внезапной атаки Израиля на Иран израильский «Моссад» начал незаметную войну — не ракетами, а с помощью хакеров, спутников и шпионов, пишет Financial Times (FT).
Израильский IT-предприниматель в Европе получил необычный запрос: создать телефон, внешне похожий на дешевый Android, но способный тайно передавать зашифрованные данные, маскируясь под трафик соцсетей. В это же время инженер в сфере медицины получил звонок от израильской военной разведки. Его попросили доработать алгоритм, который он писал в армии, чтобы тот распознавал на спутниковых снимках бензовозы, перевозящие топливо для ракет, отмечает газета.
Это были лишь фрагменты масштабной секретной операции «Моссада», которая подготовила почву для удара по Ирану 13 июня. Израиль утверждает, что за считаные минуты были устранены десятки иранских генералов и ученых-ядерщиков. Системы ПВО не успели среагировать. Ракетные установки были уничтожены до начала сопротивления.
Источники FT, знакомые с операцией, рассказывают, что кампания готовилась много лет и задействовала все ресурсы израильской разведки. «Моссад» использовал взломанные телефоны иранских политиков, местных агентов, спутники, замаскированные склады и миниатюрное оружие, встроенное в гражданские автомобили.
Цель операции — обеспечить «паралич иранской системы до первого выстрела». То есть устранить ПВО и высший генералитет Ирана еще до начала израильской атаки 13 июня. FT признает, что эта тактика сработала: в первые же часы пятничного удара Иран потерял большую часть своих ПВО и все высшее военное руководство.
Тегеран оказался в замешательстве. Один из бывших командиров КСИР призвал граждан проверить крыши на наличие микродронов. Разведка призвала шпионов сдаться, пообещав снисхождение. Но было уже поздно. Израиль установил почти полное господство в небе Ирана, констатирует FT.