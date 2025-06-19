За несколько месяцев до внезапной атаки Израиля на Иран израильский «‎Моссад»‎ начал незаметную войну — не ракетами, а с помощью хакеров, спутников и шпионов, пишет Financial Times (FT).

Израильский IT-предприниматель в Европе получил необычный запрос: создать телефон, внешне похожий на дешевый Android, но способный тайно передавать зашифрованные данные, маскируясь под трафик соцсетей. В это же время инженер в сфере медицины получил звонок от израильской военной разведки. Его попросили доработать алгоритм, который он писал в армии, чтобы тот распознавал на спутниковых снимках бензовозы, перевозящие топливо для ракет, отмечает газета.

Это были лишь фрагменты масштабной секретной операции «Моссада‎»‎, которая подготовила почву для удара по Ирану 13 июня. Израиль утверждает, что за считаные минуты были устранены десятки иранских генералов и ученых-ядерщиков. Системы ПВО не успели среагировать. Ракетные установки были уничтожены до начала сопротивления.

Источники FT, знакомые с операцией, рассказывают, что кампания готовилась много лет и задействовала все ресурсы израильской разведки. «‎Моссад» использовал взломанные телефоны иранских политиков, местных агентов, спутники, замаскированные склады и миниатюрное оружие, встроенное в гражданские автомобили.

Цель операции — обеспечить «паралич иранской системы до первого выстрела». То есть устранить ПВО и высший генералитет Ирана еще до начала израильской атаки 13 июня. FT признает, что эта тактика сработала: в первые же часы пятничного удара Иран потерял большую часть своих ПВО и все высшее военное руководство.

Тегеран оказался в замешательстве. Один из бывших командиров КСИР призвал граждан проверить крыши на наличие микродронов. Разведка призвала шпионов сдаться, пообещав ‎снисхождение. Но было уже поздно. Израиль установил почти полное господство в небе Ирана, констатирует FT.

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