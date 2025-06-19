На фоне эскалации войны с Израилем Иран обвинил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пособничестве «агрессивной войне» против Тегерана.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи написал в X, обращаясь к главе агентства Рафаэлю Гросси: «Вы предали режим нераспространения. МАГАТЭ стало партнером этой несправедливой войны».

Обвинения последовали после доклада агентства, опубликованного еще до начала израильских ударов, где эксперты утверждали, что Иран не выполняет обязательства по ядерной программе. В частности, в докладе отмечено: Иран не допускает инспекторов к ключевым объектам, скрывает данные и значительно увеличил запасы обогащенного урана. Все это нарушает ядерную сделку 2015 года, констатировали в агентстве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал эти данные как обоснование превентивного удара, утверждая, что Иран уже способен собрать до девяти ядерных боеголовок. Израиль утверждает, что опирался на соответствующие разведданные США. Однако в Тегеране опровергли эти цифры, президент Масуд Пезешкиан отметил, что в Иране с 2003 года действует запрет на создание ядерной бомбы.

Американская разведка тоже не столь категорична. В марте директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Тегеран не ведет активной разработки оружия, но нарушает нормы, накопив рекордные запасы урана, обогащенного до 60%.

МАГАТЭ признает: признаков текущей военной ядерной программы в Иране нет, но прошлые секретные исследования действительно существовали до 2003 года. Агентство указывает, что Иран препятствовал расследованиям, а некоторые объекты были «зачищены» перед визитами инспекторов.

Иран настаивает, что предпринимает «обратные шаги» в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. Однако глава МАГАТЭ Гросси заявил, что Тегеран может получить атомную бомбу «в течение нескольких месяцев, а не лет». 18 июня президент США Дональд Трамп и вовсе заявил, что Иран мог получить бомбы «в течение нескольких недель».