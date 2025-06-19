Торговые суда массово обходят иранские воды у Ормузского пролива на фоне растущей угрозы военного конфликта между Ираном и Израилем, пишет Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли.

Суда теперь держатся ближе к побережью Омана, чтобы минимизировать риски при прохождении через стратегический регион, уточняет издание.

Как пишет Reuters, морские агентства ЕС, Британии и США настоятельно рекомендуют судам, особенно под греческим или западным флагом, избегать иранских территориальных вод в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе.

«Мы настоятельно советуем судам под греческим флагом по возможности держаться подальше от иранской юрисдикции», — заявили в Министерстве судоходства Греции, напомнив о прошлых угрозах свободе навигации.

По данным системы отслеживания судов, 18 июня множество судов сосредоточилось у побережья Омана, тогда как иранские суда продолжают движение в прибрежной зоне Ирана.

Объединенные морские силы под руководством США также предупредили: «Уровень угрозы в регионе остается высоким. Удары между Ираном и Израилем продолжаются. Морская обстановка напряженная», — сообщили в Информационном центре JMIC.

Кроме того, зафиксирован рост помех навигационным системам. Навигация в Персидском заливе все чаще сопровождается сбоями GPS, создавая дополнительные угрозы безопасности. Компания QatarEnergy распорядилась, чтобы ее танкеры заходили в Ормузский пролив только накануне загрузки, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Фрахтовые ставки на супертанкеры, перевозящие до 2 млн баррелей нефти, за неделю подскочили более чем вдвое — с $20 тыс. до $50 тыс. в сутки.

Ормузский пролив — важнейшая артерия мировой торговли нефтью, шириной всего 33 км в самом узком месте. Любая блокировка может привести к росту мировых цен на нефть и нарушению глобальных поставок. Иран с 13 июня пока ни разу не угрожал перекрыть пролив, однако в 2016 году, во время очередного обострения конфликта, Тегеран отмечал, что может заблокировать артерию — это бы вызвало нефтяной шок во всем мире.



