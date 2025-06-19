Военный удар по Ирану изменил внутреннюю политику Израиля. После месяцев ожесточенных споров из-за войны в Газе, даже оппозиция теперь поддерживает премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечает Reuters.

Опросы показывают: 83% израильтян одобряют операцию против Ирана, несмотря на ответные удары Тегерана, в результате которых за минувшие шесть суток погибли 24 граждан Израиля. Большинство жителей страны считают цель — уничтожение ядерной программы Ирана — оправданной, уточняет издание со ссылкой на опросы.

Даже давние критики Нетаньяху встали на его сторону. Бывший министр обороны и лидер оппозиционной партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил: «Сейчас он (премьер) поступает правильно». Центрист Бени Ганц, покинувший военный кабинет год назад из-за разногласий по Газе, сказал CNN: «В вопросе Ирана нет правых и левых — есть только правильно и неправильно».

Всего неделю назад, 12 июня, в Израиле проходили масштабные шествия с требованием остановить войну в Газе и свергнуть Нетаньяху. На той же неделе кнессет проводил голосование о самороспуске, чтобы развалить коалицию премьера. В Евросоюзе говорили о возможном разрыве торгового соглашения с Тель-Авивом, Британия обещала ввести санкции против израильских властей.

Теперь же все эти вопросы отошли на второй план — Нетаньяху снова стал рукопожатным в Израиле и на Западе. По крайней мере, на ближайшее время.

В Тегеране заявили, что Израиль допустил «огромную ошибку», начав войну, а верховный лидер Али Хаменеи отверг требования США о капитуляции и пообещал «‎устранить»‎ руководство Израиля.

В Газе же опасаются, что конфликт с Ираном играет на руку Нетаньяху, который намеренно отвлек всеобщее внимание от гуманитарной катастрофы в секторе. Израильские войска ежедневно наносят удары по Газе, продолжая убивать мирных жителей в очередях за едой. Однако больше этот вопрос, похоже, никого в Израиле или Европе не волнует.



