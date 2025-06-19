ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Россия и Израиль достигли договоренности о безопасности специалистов, работающих на иранской АЭС «Бушер», заявил Дмитрий Песков
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
19 июня 2025 г.

Россия и Израиль имеют взаимопонимание по вопросу обеспечения безопасности российских специалистов, работающих на атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Только вчера президент России Владимир Путин упоминал, что с Израилем есть понимание, что специалисты, которые работают в Бушере, будут в безопасности», — сообщил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что, несмотря на конфликт между Ираном и Израилем, Россия сохраняет партнерские отношения с Тегераном и доверительные — с Тель-Авивом. При этом он указал на наличие неразрешенных проблем и отметил потребность в посредничестве.

Накануне, выступая на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта между Ираном и Израилем должно учитывать интересы обеих сторон — как Тегерана в сфере мирного атома, так и безопасность Израиля.

О потенциальной угрозе для АЭС «Бушер» в условиях эскалации ранее предупреждал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он заявил, что «риски слишком высоки».

Атомная электростанция «Бушер» — первый в истории Ближнего Востока ядерный энергоблок. Она расположена на побережье Персидского залива, рядом с одноименным городом. Строительство станции началось в 1975 году, а затем было приостановлено. Работы возобновились после подписания соглашения между Россией и Ираном. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.

19 июня российское посольство в Тегеране сообщило, что основная часть российских граждан, находившихся в стране, покинула Иран. По данным дипмиссии, речь идет о более чем двух тысячах человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало.

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