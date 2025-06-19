Министр обороны Израиля Исраэль Кац 19 июня сделал резкое заявление, призвав убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам министра, иранский политик «больше не может оставаться в живых». Его слова прозвучали после того, как иранская ракетная атака поразила больницу «Сорока» для израильских военных на юге Израиля.

Выступая перед журналистами недалеко от Тель-Авива, Кац обвинил Хаменеи в личном приказе атаковать гражданские объекты.

«Он мечтает стереть Израиль с карты. Он отдает приказ бомбить больницы. Такому человеку нельзя оставаться в живых», — утверждает Кац.

КСИР же уточняет, что Иран атаковал израильский центр командования и разведки «около больницы».

«В ходе этой операции центр командования и разведки армии (израильского) режима был поражен высокоточным ударом рядом с больницей», — цитирует военных государственное информационное агентство Ирана IRNA.

Призыв Каца к устранению Хаменеи стал поворотным моментом: израильская позиция смещается от сдерживания к открытому обсуждению политических убийств. По данным американских чиновников, Тель-Авив недавно предложил план устранения Хаменеи. Однако президент США Дональд Трамп заблокировал операцию: «Мы точно знаем, где он скрывается. Он легкая цель, но пока мы его не тронем».

Президент в соцсетях потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и призвал прекратить атаки на мирных жителей и американских военных. Он подчеркнул, что США не допустят ликвидации политических лидеров без прямых нападений на американцев: «Вы не начинаете убивать лидеров, пока они не убили ваших».

Ранее Али Хаменеи обещал «‎возмездие»‎ израильскому руководству, однако прямых призывов к убийству Нетаньяху или кого-либо из его окружения со стороны Ирана не было.

Высший шиитский духовный лидер Ирака Али Систани также предостерег от убийства Хаменеи. По его словам, удар по руководству Ирана может втянуть весь регион в хаос. «Это усугубит страдания народов и подорвет интересы всех сторон», — отметил он.



