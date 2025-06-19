Министерство национальной обороны Турции провело еженедельный брифинг, на котором были даны разъяснения по вопросам безопасности на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

Отвечая на сообщения о якобы нарушении турецкого воздушного пространства израильскими истребителями во время авиаударов по территории Ирана, в Минобороны заявили следующее: «Информация о том, что в первый день нападения израильские самолеты нарушили наше воздушное пространство, не соответствует действительности. С первых минут атаки за действиями сторон велось наблюдение, и на случай возможного нарушения турецкого неба в воздух были подняты самолеты оперативного реагирования, которые начали патрулирование в пределах нашей границы».

Также в министерстве прокомментировали состояние национальной системы ПВО. В заявлении отмечается, что Турция продолжает совершенствовать свои командные, радарные и зенитно-ракетные возможности.

«Система противовоздушной и противоракетной обороны Турции строится как единый многоуровневый комплекс. Работа по развитию отечественных систем и повышению боеготовности продолжается без перерыва», — подчеркнули в ведомстве.

В ответ на вопросы о возможной волне миграции из Ирана в связи с воздушными ударами Израиля, в министерстве заявили, что ни одного случая бесконтрольного перемещения зафиксировано не было.

«Турецкие вооруженные силы круглосуточно охраняют границу с применением современных технологий и достаточного количества личного состава. На иранском направлении, как и на всех других участках границы, были усилены меры безопасности. Массового притока мигрантов не наблюдается», — сообщили источники в Минобороны.

Ведомство добавило, что подобные заявления о якобы начавшейся миграции не соответствуют действительности и являются частью дезинформации.

«На данный момент нет никаких данных или официальных сигналов о массовом движении населения в сторону Турции. Пограничные проверки проводятся в штатном режиме, и обстановка находится под постоянным наблюдением», — заявили в министерстве.

Минобороны также подчеркнуло, что Турция готова к любому развитию событий.

«Вооруженные силы Турции располагают достаточным потенциалом для защиты границ и реагирования на возможные гуманитарные вызовы. Все действия предпринимаются в тесной координации с другими государственными структурами. Турция действует ответственно, соблюдая гуманитарные обязательства и поддерживая стабильность в регионе», — резюмировали в заявлении.

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