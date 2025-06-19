ПОЛИТИКА
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Американцы первыми вернутся в Россию
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтегазовые компании станут первыми, кто вернется на российский рынок
Американцы первыми вернутся в Россию
Кирилл Дмитриев / Reuters
19 июня 2025 г.

Американские нефтегазовые компании могут первыми вернуться на российский рынок. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его заявление прозвучало в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы считаем, что даже с точки зрения американских компаний, нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется назад», — сказал Дмитриев журналистам.

Он отметил, что интерес проявляют крупнейшие американские корпорации, включая тех, кто ранее участвовал в проектах по разработке месторождений на территории России, в том числе в Арктике.

Ранее Лидеры «Группы семи» не смогли убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России.

Уже в первый день саммита американский президент выступил за возвращение России в формат «Большой семерки» и допустил возможность присоединения Китая.

«Если бы Россия осталась в группе, сегодня не было бы войны, — заявил глава Белого дома. — И если бы я был президентом четыре года назад, мы бы не видели этих конфликтов (войны России и Украины)».

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