Президент России Владимир Путин заявил, что Тегеран не просил Москву о помощи на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом он сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Наши специалисты работают в Бушере. И мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия ранее предлагала Ирану сотрудничество в области систем противовоздушной обороны, однако тогда Тегеран не проявил интереса.

Российского президента также спросили, включает ли новый договор о стратегическом партнерстве с Ираном возможность передачи ПВО или других вооружений. Путин ответил, что документ не содержит положений, касающихся оборонной сферы.

Он напомнил, что между Россией и Ираном давно существует военно-техническое сотрудничество. Оно, по его словам, всегда велось в рамках международного права и нормативной базы.

Президент РФ также прокомментировал текущую фазу конфликта между Ираном и Израилем. Он призвал искать решения, которые учитывают интересы обеих сторон.

«Нужно обеспечить и интересы Ирана в сфере мирного атома, и интересы Израиля с точки зрения безопасности», — сказал Путин, назвав ситуацию «тонкой».