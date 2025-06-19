Европейский союз подтвердил, что при эвакуации граждан из Ирана получил поддержку от Турции. Об этом сообщил директор Центра реагирования на кризисы Службы внешнеполитической деятельности ЕС (EEAS) Кристиан Бергер.

Он подчеркнул, что эвакуационные рейсы стали необходимыми после обострения конфликта, вызванного израильскими ударами по иранской территории.

Бергер рассказал, что с начала кризиса Евросоюз организовал около 25 вывозных рейсов из Израиля, используя маршруты через Амман и Шарм-эш-Шейх. Некоторые граждане покинули регион самостоятельно — через пограничные переходы с Иорданией.

По его словам, ситуация с эвакуацией из Ирана осложнена отсутствием официальной делегации ЕС в Тегеране. Тем не менее операции продолжаются в координации с Польшей, которая в настоящий момент председательствует в Совете ЕС.

«За последние три дня несколько наземных колонн направлялись в Турцию, Азербайджан, Армению и Туркменистан. Все они пересекли границу по суше. Мы получили значительную поддержку от турецких властей, благодаря чему люди смогли пройти границу и затем добраться до международных аэропортов через стыковочные рейсы», — сообщил Бергер.

Он добавил, что получил подтверждение от представителей других стран ЕС: операции идут успешно, многие граждане уже эвакуированы. В то же время точных данных о количестве вывезенных людей Бергер пока не привел.

Ранее Минобороны Турции подчеркнуло, что страна готова к любому развитию событий.

«Вооруженные силы Турции располагают достаточным потенциалом для защиты границ и реагирования на возможные гуманитарные вызовы. Все действия предпринимаются в тесной координации с другими государственными структурами. Турция действует ответственно, соблюдая гуманитарные обязательства и поддерживая стабильность в регионе», — резюмировали в заявлении.