ПОЛИТИКА
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Москва отказалась от сотрудничества с Германией
МИД России объявил о намерении выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
МИД РФ / AA
19 июня 2025 г.

Россия планирует выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенного с Германией в 1996 году. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что соглашение формально продолжает действовать, но «в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение» и «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного Соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», — говорится в сообщении.

МИД также обвинил руководство Германии в том, что оно ведет «антироссийскую идеологическую кампанию внутри страны и способствует эскалации военно-политической обстановки».

«Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности», — заявили в министерстве.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительствами России и Германии было подписано 14 июня 1996 года. Оно заключалось сроком на пять лет и автоматически продлевалось каждые три года, если одна из сторон не заявляла об отказе не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия.

После начала боевых действий Германия стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Новый канцлер Фридрих Мерц, сменивший в этом году Олафа Шольца, пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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