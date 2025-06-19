Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал иранский ответ на израильское нападение «военными преступлениями самого серьезного рода», пообещав привлечь иранские власти к ответственности.

«Это военные преступления самого серьезного рода, и Хаменеи будет привлечен к ответственности за свои преступления», - заявил Кац, назвав верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «трусливым иранским диктатором».

Кац добавил, что он вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поручили израильской армии усилить интенсивность атак против Ирана с целью «устранить угрозы для государства Израиль и подорвать режим аятолл». Это заявление стало первым, в котором Израиль открыто выразил намерение свергнуть иранское правительство.

Тем временем в социальных сетях активно обсуждается вопрос применения двойных стандартов израильским правительством. Критики указывают на то, что правительство и проправительственные СМИ Израиля последовательно оправдывали разрушения больниц в секторе Газа военной необходимостью, однако теперь обвиняют Иран в нарушении законов войны.

Известный израильский общественный деятель и колумнист газеты «Гаарец» Йоав Гровейс в своем посте в X (бывший Twitter) провел яркую параллель: поведение израильского руководства напоминает футболиста, который грубо нарушает правила, но при малейшем контакте с ним тут же падает, требуя свистка судьи в свою пользу.

«Люди здесь не переставали оправдывать обстрел больниц в секторе Газа, но как только стреляют по нашей больнице, все вдруг выступают против нарушения законов войны. Мы как игрок, который постоянно играет грязно, но как только его слегка касаются, падает и кричит «фол», — написал Гровейс. Он напомнил о скандальном эпизоде, в ходе которого израильские военные расстреляли медиков в машинах скорой помощи, тайно захоронили их в братской могиле, а затем лгали об этом, пока в The New York Times не обнародовали кадры с казнью медработников.