Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади выступил с предупреждением в адрес США, заявив, что Иран не желает дальнейшей эскалации, но готов ответить на любую агрессию.

Как передает агентство Reuters, дипломат подчеркнул, что Иран «готов проучить агрессоров, если потребуется».

Он добавил, что у иранского военного руководства «все необходимые варианты находятся на столе», и страна готова действовать, если ситуация потребует силового ответа.

Президент США Дональд Трамп, по данным источников Guardian, хочет вступить в войну с Ираном, но с условием: одним ударом уничтожить главный ядерный комплекс в Фордо.

Политик якобы заявил чиновникам Минобороны 18 июня, что одобрит удары по Ирану только в том случае, если будет полная гарантия уничтожения подземного ядерного объекта в Фордо с помощью сверхмощной бомбы GBU-57.

Речь идет о 13,6-тонной бомбе, предназначенной для разрушения укрепленных подземных объектов. По словам источников издания, Пентагон сообщил Трампу, что такие удары смогут вывести Фордо из строя. Однако точной гарантии уничижения всего комплекса нет.

Согласно оценкам израильской разведки, объект Фордо уходит вглубь до 90 метров. В секретных докладах отмечалось, что для полного уничтожения объекта США пришлось бы сначала «размягчить» землю обычными боеприпасами, а затем нанести удар тактическим ядерным зарядом с бомбардировщика B-2 — сценарий, который Трамп исключает.