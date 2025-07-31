Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Дамаск проведут инвентаризацию всех ранее подписанных соглашений и контрактов. По итогам переговоров с министром иностранных дел Сирии Эсаадом аш-Шейбани он отметил, что речь идет о приведении договорной базы в соответствие с текущими условиями и интересами сирийского народа.
«Мы обсудили перспективы развития сотрудничества в новых условиях — в торгово-экономической сфере, в области безопасности, а также в гуманитарной, культурной и образовательной сферах», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что многие соглашения были подписаны в прежний период, и сейчас важно адаптировать их к текущим реалиям.
По его словам, главы МИД договорились сделать процесс инвентаризации регулярным. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки кадров — как гражданских, так и военных, — в чем сирийская сторона проявила особый интерес.
Также обсуждалась работа двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии.
«С нашей стороны сопредседатель назначен. Мы рассчитываем, что сирийская сторона ускорит формирование своей части, чтобы комиссия приступила к пересмотру всех соглашений и контрактов», — отметил глава МИД России.
Москва намерена активно содействовать восстановлению сирийской экономики и рассчитывает на взаимовыгодный формат участия в этом процессе.
Лавров отдельно подчеркнул необходимость полной и окончательной отмены западных санкций против Сирии.
«Они наносили ущерб исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они якобы вводились», — заявил министр. Он добавил, что Россия всегда выступала против санкций и не позволяла их продвижения в Совете Безопасности ООН.
По словам Лаврова, работа по реализации достигнутых договоренностей будет вестись на постоянной основе через посольства обеих стран.