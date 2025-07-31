Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Дамаск проведут инвентаризацию всех ранее подписанных соглашений и контрактов. По итогам переговоров с министром иностранных дел Сирии Эсаадом аш-Шейбани он отметил, что речь идет о приведении договорной базы в соответствие с текущими условиями и интересами сирийского народа.

«Мы обсудили перспективы развития сотрудничества в новых условиях — в торгово-экономической сфере, в области безопасности, а также в гуманитарной, культурной и образовательной сферах», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что многие соглашения были подписаны в прежний период, и сейчас важно адаптировать их к текущим реалиям.

По его словам, главы МИД договорились сделать процесс инвентаризации регулярным. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки кадров — как гражданских, так и военных, — в чем сирийская сторона проявила особый интерес.

Также обсуждалась работа двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии.

«С нашей стороны сопредседатель назначен. Мы рассчитываем, что сирийская сторона ускорит формирование своей части, чтобы комиссия приступила к пересмотру всех соглашений и контрактов», — отметил глава МИД России.