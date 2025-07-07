Россия и Украина приближаются к третьему раунду прямых мирных переговоров, однако глубокие разногласия остаются. В частности, стороны до сих пор не определились с датой следующей встречи и параметрами обменов пленными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 июля подтвердил, что Москва и Киев обсуждают возможные даты новой встречи. По его словам, цель переговоров — не временное перемирие, а устойчивый мир.

В интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet Лавров напомнил, что предыдущие встречи были инициированы российской стороной. Сейчас Москва ждет ответа от Киева по срокам, утверждает Лавров.

На данный момент переговоры касались в основном гуманитарных вопросов. Стороны договорились об обмене ранеными пленными, военнослужащими младше 25 лет и гражданскими лицами. Россия также получила список из 339 украинских детей, потерявших связь с родственниками, и готовит ответный список из 18 детей, находящихся в Украине и других странах Европы.

Почему нет прогресса?

29 июня Кремль возложил ответственность за отсутствие прогресса на Украину и США, указав, что ход переговоров зависит от позиции Киева, эффективности посредничества Вашингтона и ситуации на фронте. Президент Владимир Путин в середине июня заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров, и предложил вновь провести его в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность принять встречи и сообщил о попытках организовать прямые переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно с участием бывшего президента США Дональда Трампа.

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею трехстороннего формата и обсудил ее на недавнем саммите НАТО в Брюсселе, где также вел переговоры с Трампом об усилении военной помощи со стороны США и совместном производстве систем ПВО и беспилотников.

Несмотря на две недавние встречи, достичь прекращения огня не удалось — переговоры привели лишь к обменам пленными. Украина, при поддержке западных партнеров, предложила безусловное 30-дневное прекращение огня, в то время как Россия настаивала на кратковременном перемирии (2–3 дня) для сбора тел погибших.

На фоне затянувшегося ожидания переговоров Москва продолжает эскалацию и отказывается от более широкого соглашения о прекращении огня. Президент РФ Владимир Путин в июне и вовсе заявил, что «вся Украина — наша», и допустил создание «буферной зоны‎»‎ в Сумской и Харьковской областях.

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