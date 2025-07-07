ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Кто затягивает переговоры Москвы и Киева?
Россия и Украина никак не могут договориться о точной дате следующей встречи — на этом фоне РФ усиливает летнее наступление
Кто затягивает переговоры Москвы и Киева?
Флаги России и Украины / Reuters
7 июля 2025 г.

Россия и Украина приближаются к третьему раунду прямых мирных переговоров, однако глубокие разногласия остаются. В частности, стороны до сих пор не определились с датой следующей встречи и параметрами обменов пленными. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 июля подтвердил, что Москва и Киев обсуждают возможные даты новой встречи. По его словам, цель переговоров — не временное перемирие, а устойчивый мир.

В интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet Лавров напомнил, что предыдущие встречи были инициированы российской стороной. Сейчас Москва ждет ответа от Киева по срокам, утверждает Лавров. 

На данный момент переговоры касались в основном гуманитарных вопросов. Стороны договорились об обмене ранеными пленными, военнослужащими младше 25 лет и гражданскими лицами. Россия также получила список из 339 украинских детей, потерявших связь с родственниками, и готовит ответный список из 18 детей, находящихся в Украине и других странах Европы.

Почему нет прогресса?

29 июня Кремль возложил ответственность за отсутствие прогресса на Украину и США, указав, что ход переговоров зависит от позиции Киева, эффективности посредничества Вашингтона и ситуации на фронте. Президент Владимир Путин в середине июня заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров, и предложил вновь провести его в Стамбуле. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность принять встречи и сообщил о попытках организовать прямые переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно с участием бывшего президента США Дональда Трампа.

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею трехстороннего формата и обсудил ее на недавнем саммите НАТО в Брюсселе, где также вел переговоры с Трампом об усилении военной помощи со стороны США и совместном производстве систем ПВО и беспилотников.

Несмотря на две недавние встречи, достичь прекращения огня не удалось — переговоры привели лишь к обменам пленными. Украина, при поддержке западных партнеров, предложила безусловное 30-дневное прекращение огня, в то время как Россия настаивала на кратковременном перемирии (2–3 дня) для сбора тел погибших.

На фоне затянувшегося ожидания переговоров Москва продолжает эскалацию и отказывается от более широкого соглашения о прекращении огня. Президент РФ Владимир Путин в июне и вовсе заявил, что «вся Украина — наша», и допустил создание «буферной зоны‎»‎ в Сумской и Харьковской областях. 

СвязанныеTRT Global - Почему Украина экстренно перестраивает оборону?


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us