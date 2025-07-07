Украина спешно перестраивает фронтовые укрепления и меняет всю тактику обороны, чтобы сдержать летнее наступление России. Но хаос в командовании и нехватка солдат подрывают эти усилия, пишет Politico.

По данным издания, в мае-июне войска РФ отказались от масштабных атак с бронетехникой и перешли к мобильной тактике: небольшие группы под прикрытием дронов. В ответ Украина вынуждена менять всю стратегию обороны — страна строит короткие окопы, скрытые блиндажи и защиту от беспилотников. Эти мини-укрепления рассчитаны на взводы из 20–50 человек и труднее обнаруживаются с воздуха.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объясняет: цель — выживание.

«Чем меньше позиция — тем сложнее дрону ее поразить», — отметил военачальник.

По его словам, если раньше линии обороны растягивались на километры, то теперь это участки по 60–70 метров с обязательной маскировкой и защитой от дронов с оптоволокном.

В украинском тылу продолжается строительство дополнительных рубежей обороны: «зубы дракона» против танков, минные поля, окопы, деревянные и бетонные укрытия, защитные сети. Однако эффективность этой системы зависит от региона. В Днепропетровской области сотрудничество военных и местной власти позволило быстро возвести три линии защиты. Однако в Сумской и Харьковской областях дело застопорилось из-за отсутствия ответственных.

«В некоторых местах «‎зубы дракона»‎ просто свалены кучей. Окопы то есть, то пропадают. Все нелогично», — говорит Роман Погорелый, сооснователь аналитического проекта DeepState.

Хотя правительство Украины потратило миллиарды гривен и заявило о тысячах оборонительных объектов в Сумской области, бойцы жалуются: все началось слишком поздно. Защитные сети на дорогах устанавливали уже после ударов дронов. Блиндажи начали строить, только когда ВСУ начали отход из Курска.

И даже лучшие укрепления бесполезны без солдат. Сырский признает: на многих позициях остаются всего по два бойца. Россия использует слабости — находит уязвимые места и бьет по ним всей мощью. Только в июне россияне продвинулись на 500 квадратных километров — рекордный темп за последние месяцы.

Связанные TRT Global - Москва атаковала города Украины



