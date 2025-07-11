Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение по случаю 30-й годовщины геноцида в Сребренице. Он передал соболезнования народу Боснии и Герцеговины от имени 86 млн граждан Турции.

Эрдоган подчеркнул, что, несмотря на прошедшие десятилетия, боль по убитым боснийцам остается живой. Он назвал трагедию в Сребренице «черным пятном на совести человечества» и осудил международное сообщество за неспособность предотвратить массовое убийство, назвав это позорной слабостью.

«Мы и сегодня продолжаем бороться с менталитетом, лишенным гуманности, который тогда предпочел закрыть глаза на резню. Призыв к реформе ООН, который мы постоянно поднимаем, напрямую связан с необходимостью противостоять этому мышлению», — заявил турецкий лидер.

Он напомнил слова покойного Алии Изетбеговича: «Что бы вы ни делали — не забывайте о геноциде. Забытый геноцид повторяется», — отметив, что эта фраза продолжает указывать путь всем, кто стремится к справедливости.

Президент Турции также напомнил, что по инициативе Анкары 11 июля был объявлен Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Он отметил значимость мемориального музея, открытого при поддержке Турции на территории бывшего склада, где и были убиты тысячи боснийских мусульман.

Коснувшись текущей ситуации в секторе Газа, Эрдоган заявил: «К сожалению, события в Газе показывают, что международное сообщество не извлекло уроков из Сребреницы. Как тогда, так и сейчас, мир молчит, наблюдая за жестокостью».

По словам Эрдогана, Израиль рано или поздно понесет ответственность за массовые убийства десятков тысяч палестинцев, включая женщин, детей и пожилых. Он также осудил атаки и преследования в отношении вернувшихся в свои дома жителей Боснии.

Президент Турции заверил, что Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Боснии и Герцеговины.

«Мир, стабильность и согласие на Балканах остаются для нас приоритетом», — отметил он.

Эрдоган завершил свое обращение молитвой за жертв геноцида и пожеланиями терпения их семьям.