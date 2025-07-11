ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция почтила память жертв резни в Сребренице
Хакан Фидан заявил, что трагедия в Сребренице остается незаживающей раной для всего человечества и подчеркнул необходимость хранить память о жертвах
Турция почтила память жертв резни в Сребренице
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / AA
11 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной резни в Сребренице, где в июле 1995 года были убиты более 8 тыс. боснийских мусульман.

«Прошло 30 лет со дня геноцида в Сребренице, где были убиты свыше 8 тыс. ни в чем не повинных боснийских мирных жителей. Эта великая трагедия, боль которой мы по-прежнему ощущаем в своих сердцах, оставила глубокий след в памяти всего человечества», — отметил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что не допустить забвения этой трагедии — общий долг всех людей: «Не забывать и не позволить забыть — наша общая ответственность».

Он также выразил соболезнования семьям погибших: «С уважением и состраданием вспоминаем наших братьев, погибших в Сребренице, и желаем терпения их близким».

СвязанныеTRT Global - В Европе вспомнили Сребреницу, осудив геноцид в Газе
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us