Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной резни в Сребренице, где в июле 1995 года были убиты более 8 тыс. боснийских мусульман.

«Прошло 30 лет со дня геноцида в Сребренице, где были убиты свыше 8 тыс. ни в чем не повинных боснийских мирных жителей. Эта великая трагедия, боль которой мы по-прежнему ощущаем в своих сердцах, оставила глубокий след в памяти всего человечества», — отметил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что не допустить забвения этой трагедии — общий долг всех людей: «Не забывать и не позволить забыть — наша общая ответственность».

Он также выразил соболезнования семьям погибших: «С уважением и состраданием вспоминаем наших братьев, погибших в Сребренице, и желаем терпения их близким».