ПОЛИТИКА
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Более 122 млн потеряли свой дом
Сирийская революция замедлила тренд, но число вынужденно перемещенных лиц в мире по-прежнему «неприемлемо высоко», заявили в ООН
Более 122 млн потеряли свой дом
/ AFP
17 часов назад

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), к концу апреля 2025 года в мире насчитывалось 122,1 млн вынужденно перемещенных лиц — на миллион меньше рекордного показателя в 123,2 млн в декабре 2024 года. Снижение связано главным образом с возвращением сирийцев домой после падения режима Башара Асада.

С начала года, по оценке ООН, в Сирию вернулись более 500 тыс. человек из-за границы и 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. К концу года эти цифры могут достичь 1,5 и 2 млн соответственно. Тем не менее УВКБ предупреждает, что дальнейшая динамика будет зависеть от развития текущих конфликтов, в первую очередь в Судане, Мьянме и Украине.

Судан в 2025 году обогнал Сирию и стал крупнейшим очагом принудительного перемещения: 14,3 млн человек бежали оттуда или были переселены внутри страны. Следом идут Сирия (13,5 млн), Афганистан (10,3 млн) и Украина (8,8 млн).

Всего за 2024 год на родину вернулись почти 10 млн человек, включая 1,6 млн беженцев и 8,2 млн внутренне перемещенных лиц. Однако, как подчеркнул глава УВКБ Филиппо Гранди, общее число остается «неприемлемо высоким» на фоне сокращения гуманитарного финансирования. Среди стран, приютивших наибольшее число беженцев, названы Иран (3,5 млн), Турция (2,9 млн), Колумбия (2,8 млн), Германия (2,7 млн) и Уганда (1,8 млн).

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