Великобритания и США заявили о своей непричастности к израильским авиаударам по иранским ядерным объектам, вызвавшим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Великобритания не принимала участия в нанесении Израилем ударов по Ирану в ночь на пятницу, подчеркивает британская газета The Times, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве.

По ее данным, Лондон в настоящий момент не оказывает Израилю военной поддержки и не принимает участия в обороне Израиля. Британские боевые самолеты с базы Акротири не участвуют в защите воздушного пространства Тель-Авива, уточняет издание. Однако ситуация может измениться в зависимости от развития событий.

В октябре 2024 года, когда Иран впервые выпустил баллистические ракеты по израильской территории, британские ВВС задействовали истребители и самолет-дозаправщик для сдерживания эскалации. При этом огневого взаимодействия с противником не было.

На фоне нынешнего обострения премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал обе стороны к сдержанности и возвращению к дипломатическим каналам.

США заняли схожую отстраненную позицию. Администрация президента Дональда Трампа подчеркнула, что Вашингтон не был вовлечен в военную операцию, несмотря на то что президент был заранее проинформирован о готовящихся действиях. Позже Трамп подчеркнул, что США готовы защитить Израиль.

Госсекретарь Марко Рубио отметил: «Мы не участвуем в ударах по Ирану. Наш приоритет — защита американского персонала в регионе». Дипломат добавил, что Израиль сообщил США о необходимости этих ударов в целях самообороны, однако Вашингтон не предоставлял ни вооружений, ни логистической поддержки.

Несмотря на это, в распространенных Израилем видеоматериалах были замечены американские истребители F-35, F-15 и F-16, стоящие на вооружении Израиля, но произведенные в США.

Израиль сообщил, что в ударах участвовали около 200 боевых самолетов, что составляет почти 60% его боеспособного воздушного флота. Всего было применено 330 боеприпасов. Целями, как утверждает Генштаб Израиля, стали ядерные объекты, военная инфраструктура и пункты командования Ирана. Однако на деле под удар попали и жилые объекты в Тегеране — среди погибших и раненых есть дети.



