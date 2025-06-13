Движение ХАМАС выступило с резким осуждением ударов Израиля по территории Ирана, назвав их «жестокой агрессией и грубым нарушением международных норм и соглашений».

В заявлении, опубликованном в Telegram, организация подчеркнула, что «эта агрессия представляет собой опасную эскалацию, угрожающую стабильности всего региона».

По словам представителей ХАМАС, действия Израиля «свидетельствуют об упорстве экстремистского правительства Нетаньяху, которое пытается втянуть регион в масштабную конфронтацию».

Движение выразило полную солидарность с Ираном и принесло «глубокие соболезнования руководству и народу Ирана» в связи с гибелью высокопоставленных командиров и ученых-ядерщиков.

ХАМАС также призвал международное сообщество занять «единую позицию, чтобы сдержать Израиль и положить конец его преступлениям».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске «беспрецедентной» военной операции «Восстающий лев» против ядерных объектов Ирана.

По сообщениям иранских СМИ и региональных телеканалов, в Иране прогремели взрывы в Тегеране, Натанзе, Хорремабаде и Хамадане. Погиб начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Агентство Tasnim сообщает также о гибели командующего Революционной гвардии Хосейна Салами.

Al Mayadeen сообщает об ударах по ядерному центру в Натанзе. The New York Times уточняет, что пострадали и жилые комплексы, в которых проживают высокопоставленные иранские военные.

В результате ударов погибли иранские ученые-ядерщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси, сообщает иранское агентство Tasnim.