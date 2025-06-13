ТУРЦИЯ
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Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
МИД Турции осудил удар Израиля по Ирану, назвав его провокацией и призвав международное сообщество срочно предотвратить расширение конфликта
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
МИД Турции / AA
3 часа назад

Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким осуждением удара Израиля по территории Ирана. В заявлении подчеркивается, что атака является грубым нарушением международного права и служит продолжением стратегии дестабилизации региона. 

«Мы самым решительным образом осуждаем воздушную атаку Израиля на Иран», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. 

По мнению Анкары, этот удар представляет собой провокацию, направленную на подрыв стабильности и мира на Ближнем Востоке. В МИД указали, что атака произошла в период, когда усиливаются дипломатические инициативы вокруг иранской ядерной программы. 

«Факт того, что атака была совершена в момент активизации переговоров по ядерному досье, свидетельствует о том, что правительство Нетаньяху не заинтересовано в дипломатических путях решения и готово рисковать как региональной стабильностью, так и глобальным спокойствием ради собственных интересов», — отметили в министерстве. 

Анкара заявила, что Израиль должен немедленно прекратить действия, способные привести к более широкому конфликту. Турция в очередной раз подчеркнула, что не хочет видеть больше крови и разрушений на Ближнем Востоке. 

В завершение МИД Турции призвал международное сообщество к срочным действиям, чтобы не допустить распространения войны. 

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