Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким осуждением удара Израиля по территории Ирана. В заявлении подчеркивается, что атака является грубым нарушением международного права и служит продолжением стратегии дестабилизации региона.

«Мы самым решительным образом осуждаем воздушную атаку Израиля на Иран», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По мнению Анкары, этот удар представляет собой провокацию, направленную на подрыв стабильности и мира на Ближнем Востоке. В МИД указали, что атака произошла в период, когда усиливаются дипломатические инициативы вокруг иранской ядерной программы.

«Факт того, что атака была совершена в момент активизации переговоров по ядерному досье, свидетельствует о том, что правительство Нетаньяху не заинтересовано в дипломатических путях решения и готово рисковать как региональной стабильностью, так и глобальным спокойствием ради собственных интересов», — отметили в министерстве.

Анкара заявила, что Израиль должен немедленно прекратить действия, способные привести к более широкому конфликту. Турция в очередной раз подчеркнула, что не хочет видеть больше крови и разрушений на Ближнем Востоке.

В завершение МИД Турции призвал международное сообщество к срочным действиям, чтобы не допустить распространения войны.