Израиль в ночь на 13 июня намеренно ударил по главным иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо, уничтожив центр по обогащению урана и исследовательский центр. Все это объекты с повышенным уровнем радиации, потому атака вызвала немалую панику как в Иране, так и у его соседей — взрывы на АЭС Бушер могли бы привести к катастрофе, сравнимой с Чернобыльской атомной аварией в 1986 году.

Видео, размещенные в соцсетях и подтвержденные CNN, показывают дым, поднимающийся в направлении комплекса в Натанзе. На кадрах иранского канала Press TV видны высокие столбы черного дыма. По данным NASA Fire Information System, возгорание началось около 2 часов ночи по местному времени.

Однако иранские власти поспешили заверить, что повышения уровня радиации на объекте в Натанзе не произошло.

Центр играет ключевую роль в иранской ядерной программе. По данным экспертов, здесь разрабатываются и собираются центрифуги для обогащения урана — технологии, необходимой для производства ядерного топлива. На видеозаписях и фотографиях, подтвержденных CNN, видны мощные столбы дыма, поднимающиеся над Натанзом.

МАГАТЭ подтвердило, что уровни радиации остаются в норме. Агентство также заявило, что АЭС в Бушере не пострадала и повышения уровня радиации там не зафиксировано. Это единственная действующая атомная электростанция в стране и первый иранский объект гражданской ядерной энергетики.

Пока что на ядерных объектах Ирана, если верить официальным данным, не обнаружено утечек радиации или повышения ее уровня. Однако под удар попали и секретные объекты иранской ядерной программы — и вот уровни радиации на них официально не публикуются.

Под израильским огнем оказались и жилые районы Тегерана. На кадрах, снятых в столице ранним утром в пятницу, видны огонь и дым, охватившие жилые здания. На одном из видео мужчина говорит: «Сейчас 3:37», и добавляет: «Попал жилой комплекс».

Полный масштаб разрушений пока неизвестен, и Иран, по сообщениям местных СМИ, еще только оценивает, каким будет его ответ.



