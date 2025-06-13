ТУРЦИЯ
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«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил израильский удар по Ирану, заявив, что агрессия Тель-Авива стала прямой угрозой региональной и глобальной стабильности
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / AA
6 часов назад

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с жестким осуждением израильской атаки на Иран, которая произошла минувшей ночью. В своем заявлении он выразил соболезнования народу и руководству Ирана.

«Мы решительно осуждаем нападение Израиля на Иран. Передаем соболезнования иранскому народу и правительству», — говорится в заявлении Алтуна.

Он подчеркнул, что этот удар еще раз показал, насколько опасной стала политика правительства Нетаньяху для мира на Ближнем Востоке и во всем мире. По словам Алтуна, действия Израиля стали возможны из-за бездействия международного сообщества, которое не дало должного ответа на агрессию в Газе.

«Молчание в ответ на жестокую агрессию Израиля против Газы привело к ситуации, при которой вся региональная безопасность оказалась под угрозой, а мир в глобальном масштабе — под давлением», — отметил он.

Алтун напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала предупреждал о последствиях израильской агрессии.

«Сейчас стало ясно, насколько справедливы были предупреждения нашего президента», — подчеркнул он.

По словам главы Управления коммуникаций, атака Израиля должна быть рассмотрена в широком контексте — от энергетической безопасности и глобальной экономики до международного права и дипломатии.

Он призвал международное сообщество наконец занять четкую позицию и выступить против «безграничной и безответственной агрессии Израиля».

Турция, со своей стороны, продолжит работать во имя глобального мира, а также противостоять действиям Израиля, нарушающим международное право.

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