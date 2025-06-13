ПОЛИТИКА
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Трамп обещает защищать Израиль
Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану, но подчеркнул, что США не участвовали в операции
Трамп обещает защищать Израиль
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
4 часа назад

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что был заранее осведомлен о планах Израиля нанести удары по Ирану. 

«Не было никаких сюрпризов», — сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не участвовали в операции. 

По его словам, Вашингтон ожидает, предпримет ли Иран ответные действия. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приведено в состояние повышенной готовности. 

Трамп заявил, что в случае иранского удара США будут защищать себя и Израиль. Он добавил: «Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим». 

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин процитировала слова Трампа и сообщила, что он подтвердил гибель ряда иранских высокопоставленных лиц.  

По информации Гриффин, Трамп в последние дни несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американская администрация также предупредила как минимум одного ключевого союзника на Ближнем Востоке о готовящемся ударе и подчеркнула, что США не участвуют в операции. 

По словам неназванных американских чиновников, США пополнили запасы ракет для израильской системы ПВО «Железный купол». 

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль уведомил Вашингтон о намерении действовать в целях самообороны. 

Иранские власти, в свою очередь, сообщили о подготовке ответного удара и пообещали нанести Израилю «сильную пощечину». 

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