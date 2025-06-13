Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что был заранее осведомлен о планах Израиля нанести удары по Ирану.

«Не было никаких сюрпризов», — сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не участвовали в операции.

По его словам, Вашингтон ожидает, предпримет ли Иран ответные действия. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приведено в состояние повышенной готовности.

Трамп заявил, что в случае иранского удара США будут защищать себя и Израиль. Он добавил: «Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим».

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин процитировала слова Трампа и сообщила, что он подтвердил гибель ряда иранских высокопоставленных лиц.

По информации Гриффин, Трамп в последние дни несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американская администрация также предупредила как минимум одного ключевого союзника на Ближнем Востоке о готовящемся ударе и подчеркнула, что США не участвуют в операции.

По словам неназванных американских чиновников, США пополнили запасы ракет для израильской системы ПВО «Железный купол».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль уведомил Вашингтон о намерении действовать в целях самообороны.

Иранские власти, в свою очередь, сообщили о подготовке ответного удара и пообещали нанести Израилю «сильную пощечину».