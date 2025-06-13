Иран назвал удары Израиля по ядерному центру в Натанзе и убийства шести ядерных специалистов грубым нарушением международных норм. В заявлении правительства говорится, что эти события лишь усиливают решимость Тегерана продолжать развитие ракетной и ядерной программы.

«С таким хищническим режимом, как Израиль, можно говорить только на языке силы», — подчеркивается в заявлении.

Иранские власти утверждают, что атака со стороны Израиля показала всему миру справедливость позиции Тегерана, который настаивает на праве на обогащение урана, ядерные технологии и развитие ракетных сил.

«Теперь международное сообщество лучше понимает, почему Иран упорно отстаивает эти направления», — заявило правительство.

Сообщается, что в результате ударов погибли шесть высокопоставленных иранских специалистов в области ядерной энергетики, включая нескольких ученых, принимавших участие в разработке национальной ядерной программы.

По мнению Тегерана, действия Израиля «представляют собой акт грубой агрессии и угрозу всей региональной стабильности». Иран призвал мировое сообщество «дать жесткий ответ на эти преступления» и предотвратить дальнейшее обострение.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона совершила «подлое преступление», атаковав жилые районы, и теперь «должна ожидать сурового наказания».

«Сионистский режим предопределил для себя горькую и мрачную судьбу, — заявил он. — Он неизбежно столкнется с последствиями своих действий».