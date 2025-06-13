ТУРЦИЯ
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Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Представитель правящей партии Турции Омер Челик осудил атаку Израиля по территории Ирана и призвал мировое сообщество принять конкретные меры против израильской агрессии
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Представитель правящей партии Турции Омер Челик / AA
5 часов назад

Представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с жестким осуждением авиаудара Израиля по территории Ирана. По его словам, израильская атака не только нарушает международное право, но и втягивает весь регион в новую волну насилия.

«Израиль добавил еще одну главу к своим варварским и жестоким атакам, поджигающим весь регион. Мы самым решительным образом осуждаем эту незаконную агрессию», — заявил Челик.

Он подчеркнул, что Израиль не имеет ни морального, ни правового оправдания для такого нападения.

«Это чистейшая форма варварской агрессии. Подобные действия не имеют легитимности», — отметил представитель правящей партии.

Челик напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предупреждал о последствиях политики правительства Нетаньяху.

«Весь мир должен прислушаться к предупреждениям нашего президента о геноцидных действиях Израиля», — сказал он.

По мнению Челика, Израиль намеренно начал новое нападение, чтобы отвлечь внимание от обвинений в геноциде в Газе, как раз в момент, когда международное давление на Тель-Авив усиливается.

Он также указал, что атака произошла на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном.

«Этот удар еще раз показал враждебное отношение Израиля ко всем дипломатическим усилиям», — подчеркнул Челик.

«Израильская агрессия представляет угрозу для всего мира. Международное сообщество должно выработать единый и конкретный ответ», — резюмировал представитель Партии справедливости и развития.

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