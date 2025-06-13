ПОЛИТИКА
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Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары по Ирану продолжатся, а израильтяне должны быть готовы к жизни в бункерах
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Биньямин Нетаньяху / Reuters
6 часов назад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны запастись продовольствием и быть готовыми проводить больше времени в бункерах, чем раньше.

Он сообщил, что первая волна ударов завершилась успешно. По его словам, были убиты высокопоставленные военные командиры и специалисты в области ядерных технологий, а также уничтожены объекты ядерной инфраструктуры.

Нетаньяху отметил, что операция будет продолжена. Он подчеркнул, что цель Израиля — нанести удары по ядерным объектам, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

Премьер Израиля выразил благодарность президенту США Дональду Трампу.

«Раз за разом он четко заявлял: Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие», — сказал он.

Он повторил, что операция против Ирана будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Армия Израиля ранее сообщила, что это только первый этап операции. По информации СМИ, удары могут продолжаться несколько дней.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона совершила «подлое преступление», атаковав жилые районы, и теперь «должна ожидать сурового наказания».

«Сионистский режим запечатал для себя горькую и мрачную судьбу, — заявил он. — Он неизбежно столкнется с последствиями своих действий».

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