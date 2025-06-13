Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал удары Израиля по территории Ирана, назвав происходящее «тревожным развитием событий».

«Сейчас как никогда важно проявить сдержанность, сохранить спокойствие и вернуться к дипломатии», — заявил глава британского правительства, призвав все стороны немедленно снизить напряженность.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске «беспрецедентной» военной операции «Восстающий лев» против ядерных объектов Ирана.

По сообщениям иранских СМИ и региональных телеканалов, в Иране прогремели взрывы в Тегеране, Натанзе, Хорремабаде и Хамадане. Погиб начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Агентство Tasnim сообщает также о гибели командующего Революционной гвардии Хосейна Салами.

Al Mayadeen сообщает об ударах по ядерному центру в Натанзе. The New York Times уточняет, что пострадали и жилые комплексы, в которых проживают высокопоставленные иранские военные.

В результате ударов погибли иранские ученые-ядерщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси, сообщает иранское агентство Tasnim.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона совершила «подлое преступление», атаковав жилые районы, и теперь «должна ожидать сурового наказания».

«Сионистский режим запечатал для себя горькую и мрачную судьбу, — заявил он. — Он неизбежно столкнется с последствиями своих действий».