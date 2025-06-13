Израиль не стал предупреждать Францию об атаке на Иран, поскольку не считает ее своим прежним стратегическим партнером. Об этом в пятницу заявил израильский посол во Франции Джошуа Зарка в интервью радиостанции RTL.

«Французское государство в течение определенного времени уже не так близко к нам, как раньше», — отметил Зарка. — «Это союзник, но не до такой степени, чтобы мы делились с ним информацией о подобной операции».

По словам дипломата, удары по Ирану будут продолжаться в течение нескольких дней с целью остановки его ядерной программы.

Французско-израильские отношения осложнились на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. В конце апреля он предупредил, что Париж может ввести санкции против Израиля, если тот не отреагирует на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов признать палестинское государство.

«Если мы признаем палестинское государство, это будет сделано для того, чтобы что-то изменить и сделать его существование более надежным», — сказал министр.

Он добавил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Франция несет особую ответственность за палестинский вопрос.

Барро сообщил, что на конференции ООН по Палестине, которая пройдет 17–20 июня в Нью-Йорке под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии, Париж озвучит конкретные обязательства, направленные на устранение препятствий к признанию.