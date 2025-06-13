В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и должен ожидать ответа, который не будет иметь никаких ограничений.

Заявление появилось после массированных ударов израильской армии по территории Ирана. По данным Тегерана, в результате атак погибли высокопоставленные военные, ученые и гражданские лица.

Среди убитых — начальник Генерального штаба генерал-майор Мохаммад Багери, командующий Революционной гвардией генерал-майор Хусейн Салами и генерал Голам Али Решид. Также сообщается о гибели шести ученых-ядерщиков.

По информации иранских источников, среди жертв есть женщины и дети.

«Террористический режим, оккупировавший Иерусалим, уже пересек все красные линии. Ответ на это преступление не будет иметь ограничений», — говорится в заявлении Генштаба.

Армия Израиля ранее сообщила об ударе по Ирану с участием 200 самолетов. По данным пресс-службы, в ответ Иран выпустил около 100 беспилотников по территории Израиля.

Удары пришлись по Тегерану, а также по городам Тебриз, Лурестан и Керманшах. Среди целей также назывался ядерный объект в Натанзе, расположенный в провинции Исфахан.

По сообщениям СМИ, атаки привели к гибели высокопоставленных офицеров и многочисленным жертвам среди гражданского населения.