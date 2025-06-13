ПОЛИТИКА
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Тегеран грозит тотальной расплатой
Иранский Генштаб заявил, что ответ на израильские удары не будет иметь ограничений и пообещал жесткую реакцию за гибель военных и гражданских
Тегеран грозит тотальной расплатой
Военнослужащие иранской армии / Reuters
2 часа назад

В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и должен ожидать ответа, который не будет иметь никаких ограничений. 

Заявление появилось после массированных ударов израильской армии по территории Ирана. По данным Тегерана, в результате атак погибли высокопоставленные военные, ученые и гражданские лица. 

Среди убитых — начальник Генерального штаба генерал-майор Мохаммад Багери, командующий Революционной гвардией генерал-майор Хусейн Салами и генерал Голам Али Решид. Также сообщается о гибели шести ученых-ядерщиков. 

По информации иранских источников, среди жертв есть женщины и дети. 

«Террористический режим, оккупировавший Иерусалим, уже пересек все красные линии. Ответ на это преступление не будет иметь ограничений», — говорится в заявлении Генштаба. 

Армия Израиля ранее сообщила об ударе по Ирану с участием 200 самолетов. По данным пресс-службы, в ответ Иран выпустил около 100 беспилотников по территории Израиля. 

Удары пришлись по Тегерану, а также по городам Тебриз, Лурестан и Керманшах. Среди целей также назывался ядерный объект в Натанзе, расположенный в провинции Исфахан. 

По сообщениям СМИ, атаки привели к гибели высокопоставленных офицеров и многочисленным жертвам среди гражданского населения. 

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