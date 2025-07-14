Торговая политика президента США Дональда Трампа вызвала тревогу в Токио и Вашингтоне. По данным Financial Times, отношения двух стран находятся на грани серьезного кризиса, которого не было с конца 1990-х годов.

Издание отмечает, что жесткий подход Белого дома и неспособность Японии быстро адаптироваться к новым условиям могут привести к дестабилизации всего альянса, а также к смешению экономических и оборонных вопросов.

«Проблемы глубже, чем отдельные фигуры в администрации. В Японии считают, что для команды Трампа нет ничего святого — все зависит от обстоятельств», — заявил бывший сотрудник Белого дома Кристофер Джонстон, ныне эксперт консалтинговой компании The Asia Group.

По его словам, подобного уровня напряженности он не видел за всю свою карьеру: «Я никогда не слышал, чтобы японские чиновники были настолько обеспокоены судьбой двусторонних отношений».

Источники FT сообщают о глубоком недопонимании и недоверии между союзниками. В Токио рассчитывали на исключение из новых американских пошлин, которые вводятся в отношении всех торговых партнеров США.

По мнению десятков опрошенных бывших и действующих чиновников, альянс сохранится, но неизбежна его «перезагрузка». Итог станет тестом: что в 2025 году значит быть союзником Соединенных Штатов.

Сигналом для японских властей стали и недавние публичные высказывания Трампа. В июльском интервью он забыл имя премьер-министра Японии Сигэру Исибы и назвал его «Мистер Япония». Это резко контрастирует с прежними дружелюбными заявлениями о Японии, прозвучавшими всего несколько месяцев назад.

На прошлой неделе Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на все японские товары, ввозимые в США.

«Нам нужно покончить с торговыми дисбалансами, вызванными тарифными и нетарифными барьерами», — заявил он. По словам президента, постоянный дефицит в торговле с Японией представляет угрозу для экономики и национальной безопасности США.