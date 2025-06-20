Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями. Он подчеркнул, что подобный сценарий привел бы к катастрофическим последствиям.

«Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — сказал Песков в комментарии агентству ТАСС.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила со ссылкой на источник в Белом доме, что Вашингтон не исключает нанесения удара по объекту в Фордо с применением тактического ядерного оружия. По ее данным, американские военные также считают эффективными противобункерные бомбы, способные разрушить подземные иранские объекты.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщила, что Тегеран может пойти на создание ядерного оружия в случае атаки США по объекту в Фордо или в случае покушения Израиля на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако, по данным издания, Тегеран пока не принял окончательного решения о разработке ядерной бомбы.

В марте 2025 года директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американская разведка не фиксирует признаков возобновления иранской военной ядерной программы. По ее словам, аятолла Хаменеи не санкционировал возвращение к проекту, свернутому в 2003 году.

Тем не менее президент США Дональд Трамп утверждает, что до недавнего времени Иран был близок к созданию ядерной бомбы. Когда журналисты напомнили ему позицию американской разведки, Трамп ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».