ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль обещает «значительно» разбомбить Тегеран
Министр обороны Израиля заявил, что по столице Ирана будут нанесены многочисленные удары, потому что там — «свыше 10 ядерных объектов»
Израиль обещает «значительно» разбомбить Тегеран
/ AFP
3 часа назад

Израиль готовит «значительные» авиаудары по стратегическим целям в иранской столице — заявил министр обороны Исраэль Кац, комментируя последствия иранской ракетной атаки в центре Израиля.

По его словам, в Тегеране будет нанесен удар по ключевой инфраструктуре, объектам режима и ядерным установкам.

Кац подчеркнул, что ВВС Израиля обладают превосходством в воздухе и находятся «у порога» уничтожения «более десяти ядерных объектов», расположенных в иранской столице.

Он отдельно упомянул подземный ядерный центр Фордо, отметив, что этот объект «обязательно будет в числе целей».

Министр заверил, что перед ударами в районах, где могут оказаться гражданские, будет опубликовано предупреждение об эвакуации.

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