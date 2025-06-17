Израиль готовит «значительные» авиаудары по стратегическим целям в иранской столице — заявил министр обороны Исраэль Кац, комментируя последствия иранской ракетной атаки в центре Израиля.

По его словам, в Тегеране будет нанесен удар по ключевой инфраструктуре, объектам режима и ядерным установкам.

Кац подчеркнул, что ВВС Израиля обладают превосходством в воздухе и находятся «у порога» уничтожения «более десяти ядерных объектов», расположенных в иранской столице.

Он отдельно упомянул подземный ядерный центр Фордо, отметив, что этот объект «обязательно будет в числе целей».

Министр заверил, что перед ударами в районах, где могут оказаться гражданские, будет опубликовано предупреждение об эвакуации.