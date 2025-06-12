Россия и Украина провели новый обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня во время второго раунда мирных переговоров в Стамбуле. Об этом сообщили официальные представители обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. По его словам, все освобожденные нуждаются в медицинской помощи, которая будет им предоставлена.

«Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных. Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными», — отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

Минобороны России в свою очередь подтвердило возвращение группы российских военнослужащих.

По данным ведомства, освобожденные российские военные временно размещены в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После этого они будут направлены на лечение и реабилитацию в учреждения Минобороны РФ.

Второй раунд стамбульских переговоров между Москвой и Киевом прошел во дворце Чыраган. Он был посвящен гуманитарной повестке, включая обмен тяжелоранеными, больными, пленными в возрасте до 25 лет, а также передачу более 6 тыс. тел погибших.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в резиденции Долмабахче. Турция продолжает играть ключевую роль в организации контактов между сторонами.