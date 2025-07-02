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Азербайджан призвал Россию не обострять ситуацию
Баку отвергает обвинения Москвы в препятствиях консульской поддержке
Азербайджан призвал Россию не обострять ситуацию
МИД Азербайджана / trt
2 июля 2025 г.

Азербайджан призвал Россию воздержаться от заявлений и действий, «искусственно обостряющих» двустороннюю напряженность, после обвинений Москвы в применении силы против российских граждан, сообщила в среду пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава пресс-службы Айхан Гаджизаде назвал безосновательными утверждения МИД РФ и посольства России о физическом насилии со стороны азербайджанских правоохранителей и препятствиях в предоставлении консульской поддержки задержанным россиянам.

Гаджизаде подчеркнул, что обращения России о консульском доступе, поступившие 30 июня и 1 июля, были оперативно переданы в соответствующие органы, а официальная позиция Баку по задержанным российским гражданам, включая сотрудников филиала «Спутник-Азербайджан», который власти считают незаконно действующим, была публично объявлена.

Информация о задержанных и органе, проводящем расследование, предоставлена в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Консульской конвенции между Азербайджаном и Россией, заявил представитель азербайджанского дипломатического ведомства, отметив, что сроки рассмотрения таких обращений «известны российской стороне».

Гаджизаде добавил, что Азербайджан не придавал политический окрас задержкам с консульским доступом к своим гражданам в российских исправительных учреждениях, длившимся иногда неделями. «Учитывая вышеизложенное, призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию», — заявил он, подчеркивая стремление Баку избежать эскалации конфликта.

Дипломатический кризис разгорелся после задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана по подозрению в убийствах 2001-2011 годов. Двое скончались во время следственных действий. В ответ Азербайджан задержал сотрудников «Sputnik Азербайджан» и восемь граждан РФ по различным обвинениям. Баку отменил все межправительственные и культурные мероприятия с Россией.

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