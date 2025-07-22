Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с резкой критикой действий израильской армии в секторе Газа. По ее словам, удары по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь, недопустимы и не могут быть оправданы.

«Убийства мирных жителей, ищущих помощь в Газе, не поддаются оправданию», — заявила Каллас в соцсети X.

Она сообщила, что провела переговоры с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром и напомнила ему о договоренностях, достигнутых 10 июля между ЕС и Израилем по улучшению гуманитарной ситуации.

В частности, речь шла об увеличении поставок продовольствия, открытии маршрутов из Иордании и Египта, восстановлении поставок топлива, защите работников гуманитарных организаций и запуске очистных систем водоснабжения.

Каллас подчеркнула, что армия Израиля должна немедленно прекратить атаки на районы, где мирные жители собираются в ожидании помощи. Она также заявила, что если Тель-Авив не выполнит взятые на себя обязательства, Европейский союз рассмотрит возможность принятия ответных мер.

В день, когда состоялся разговор Каллас с Сааром, израильская армия нанесла удар по гражданским в Газе. В результате атаки погибли семь человек, собравшихся у пунктов раздачи еды.

Кроме того, израильские силы обстреляли палатки вынужденно перемещенных палестинцев. Погибли 14 человек.